جهاز مدينة أسيوط الجديدة يسترد 30 فدانا املاكا للدولة

استرد جهاز مدينة أسيوط الجديدة 30 فدانًا من أراضي الدولة بمنطقة جنوب غرب المدينة على طريق أسيوط – القاهرة الصحراوي الشرقي، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط وشرطة التعمير والجهات المعنية، ضمن حملات إزالة التعديات وفرض سيادة القانون.

وأكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الحملة نجحت في إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضي المستهدفة واستعادة كامل المساحة، مشيرًا إلى أن الجهاز كان قد استرد خلال الفترة الماضية 15 فدانًا من ذات الموقع، قبل استكمال أعمال الإزالة واسترداد الـ15 فدانًا المتبقية ليصل إجمالي المساحة المستردة إلى 30 فدانًا.

وأوضح أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي للتعديات.



وأضاف رئيس الجهاز أن الحملات نُفذت بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية بشكل دوري وعدم التهاون مع أي مخالفات مستقبلية، حفاظًا على أراضي الدولة ودعمًا لخطط التنمية المستدامة.