ممثل استرداد أراضي الدولة: أسيوط تسجل أعلى قيمة للمتر في ملفات التقنين

قال ثروت زلط، ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن محافظة أسيوط تضم أغلى سعر للمتر على مستوى الجمهورية في بعض ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة، مشيراً إلى أن أسعار التقنين تشهد تباينا بين المحافظات وفقا لطبيعة الأراضي ومواقعها والقيمة السوقية لكل منطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المخصص لمناقشة ملفات تقنين أراضي الدولة وآليات استرداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي غير المستغلة، في ضوء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب.

وأوضح زلط أن تحديد أسعار التقنين يتم وفق ضوابط ومعايير فنية واقتصادية معتمدة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الأوضاع المختلفة للمواطنين، مؤكداً استمرار جهود الدولة في استكمال ملفات التقنين وإنهاء الطلبات المقدمة وفقا للقواعد المنظمة.

وأشار ممثل اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة إلى أن منظومة التقنين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني لواضعي اليد على أراضي الدولة.