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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: توريد 237 ألفًا و344 طنًا من القمح منذ انطلاق الموسم

وكيل وزارة التموين يتابع أعمال توريد محصول القمح بأسيوط
وكيل وزارة التموين يتابع أعمال توريد محصول القمح بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وصول إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استلامها بمختلف مواقع التخزين المعتمدة على مستوى المحافظة إلى 237 ألفًا و344 طنًا منذ بدء موسم توريد محصول القمح لعام 2026.

وأكد محافظ أسيوط، أن المنظومة تسير بصورة منتظمة وفقًا للضوابط التي أقرتها الدولة، بما يدعم جهود تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل متابعة أعمال الاستلام بشكل يومي من خلال غرف العمليات واللجان المختصة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، لضمان انتظام حركة التوريد داخل الصوامع والشون والهناجر المعتمدة، وتوفير المناخ المناسب أمام المزارعين والموردين لإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن هناك اهتمامًا كبيرًا بمتابعة معدلات التوريد أولًا بأول، بما يسهم في تحقيق المستهدف المحدد للموسم الحالي، مشيدًا بتعاون المزارعين وحرصهم على توريد المحصول إلى المواقع الرسمية، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح المحافظ أن التنسيق مستمر بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، لمتابعة سير العمل داخل نقاط الاستلام والتدخل الفوري للتعامل مع أي معوقات قد تؤثر على انتظام المنظومة.

وأضاف أن الدولة وفرت حزمة من التيسيرات والحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد، من بينها تحديد أسعار عادلة ومجزية للأقماح المحلية، فضلًا عن انتظام صرف المستحقات المالية للموردين، بما يعزز من نجاح موسم التوريد ويسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

وشدد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على استمرار أعمال المتابعة الميدانية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتأكد من جاهزية مواقع التخزين وقدرتها على استيعاب الكميات الموردة، مع تطبيق الاشتراطات الفنية اللازمة للحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد.

وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم كافة للمزارعين وتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة خلال الموسم الحالي، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

أسيوط محافظ أسيوط القمح المحلي التخزين موسم توريد محصول القمح

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