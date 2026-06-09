محافظ أسيوط: إزالة 56 حالة تعد ومخالفة بناء واسترداد 205 أفدنة من أراضي أملاك الدولة

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 56 حالة تعدي ومخالفة بناء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة التي نُفذت بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، أسفرت عن استرداد 205 أفدنة و18 سهمًا من أراضي أملاك الدولة التي تم التعدي عليها، في إطار جهود الدولة لاستعادة حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة 37 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، منها حالات مباني بمساحة 851 متر مربع، وحالات تعدي بالزراعة على مساحة 205 أفدنة و18 سهم، فضلاً عن إزالة 15 حالة متغيرات مكانية على مساحة 1220 متر مربع مباني، بالإضافة إلى حالتي زراعة بمساحة قيراطين، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة قيراطين و22 سهم، بما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات في مهدها.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون تهاون، بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والجهات المختصة وجهات الولاية، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بصورة يومية ومستمرة سير أعمال الإزالة بكافة المراكز والمدن وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29.

وأكد المحافظ أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها للحفاظ على مقدراتها واسترداد حقوقها، من خلال تطبيق القانون بكل حزم والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مبانٍ مخالفة دون ترخيص.

كما جدد اللواء محمد علوان دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أية مخالفات أو حالات تعدي من خلال الخط الساخن (114)وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، للتعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا لأحكام القانون.

يُذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026.