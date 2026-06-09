للكشف عن مسببات العمى.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق مبادرة مصر في عيونا

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات قوافل مبادرة "مصر في عيونا" للكشف المبكر عن مسببات العمى وضعف الإبصار، والتي أُقيمت بمقر مركز التنمية الشبابية بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح، وذلك بدعم من البنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع مؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من ممثلي البنك الأهلي المصري ومؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، من بينهم نهى سليمان مدير إدارة تنمية الموارد بالمؤسسة، ومحمد ياسين مدير المشروعات، وعمر النحاس مدير القوافل، وعمرو شكري المراقب المالي بالمؤسسة، وخلود محمد صادق نائب مدير إدارة التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وزياد طارق مصرفي ممتاز بقطاع التنمية المجتمعية بالبنك.

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط مختلف أقسام القافلة الطبية، واطلع على مراحل توقيع الكشف الطبي وتوسيع العين، وعيادة فحص قاع العين، والصيدلية الخاصة بصرف الأدوية والنظارات الطبية بالمجان للحالات المستحقة، كما استمع إلى شرح مفصل من القائمين على المبادرة بشأن الفئات المستهدفة وخطة العمل، والتي تتضمن إجراء المسح الطبي لأكثر من ألف مواطن وطالب، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أن القافلة تستهدف الكشف الطبي على المواطنين وتوفير العلاج والنظارات الطبية مجانًا للحالات التي يتم اكتشاف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلًا عن إجراء التدخلات الجراحية اللازمة للحالات المرضية بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة دون تحمل المواطنين أي أعباء مالية.

وأشاد محافظ أسيوط بمبادرة "مصر في عيونا" ودورها في مكافحة مسببات العمى وضعف الإبصار، وإجراء المسح الطبي للفئات الأكثر احتياجًا، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا أهمية تكاتف جهود مؤسسات المجتمع المدني مع الأجهزة التنفيذية لتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين، ومثمنًا الدور الذي تقوم به المبادرة في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، موجهًا الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذها.

من جانبها، أكدت دينا أبو طالب رئيس مجموعة التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، أن مشاركة البنك في القافلة تأتي انطلاقًا من دوره المجتمعي الرائد وحرصه المستمر على دعم القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى اهتمام البنك بالمبادرات الصحية التي توفر خدمات طبية متكاملة وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور خالد فصيح المدير التنفيذي لمؤسسة مرفت سلطان للأعمال الخيرية، أن المؤسسة نفذت العديد من القوافل الطبية بمحافظة أسيوط خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ القوافل واستهداف المزيد من القرى الأكثر احتياجًا، بما يعزز حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية لائقة.

وعلى هامش الفعاليات، حرص اللواء محمد علوان محافظ أسيوط على التحاور مع المواطنين المترددين على القافلة الطبية، والاستماع إلى آرائهم بشأن الخدمات المقدمة، كما التقى عددًا من أهالي قرية بني مر خلال مغادرته مركز التنمية الشبابية، حيث دار حوار مباشر معهم حول احتياجاتهم ومشكلاتهم اليومية، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم المختلفة، موجهًا المسؤولين التنفيذيين المختصين بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها.

وأسفرت اللقاءات عن حل عدد كبير من المشكلات المطروحة في حينه، فيما وجه المحافظ بدراسة بعض الطلبات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وهو ما لاقى تقديرًا واسعًا من أهالي القرية الذين أعربوا عن شكرهم لجهود المحافظة والمبادرة وما تقدمه من خدمات طبية وإنسانية لأبناء المنطقة.