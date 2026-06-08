محافظ أسيوط: إزالة 39 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، إزالة 39 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات على الرقعة الزراعية.

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال الإزالة تُنفذ بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية والجهات المعنية، في إطار خطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون تهاون، تنفيذًا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها للحفاظ على مقدراتها واسترداد حقوقها، من خلال تطبيق القانون بكل حزم والتعامل الفوري مع أي محاولات للتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني مخالفة دون ترخيص.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهات الولاية، أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2260 متر مربع، إلى جانب إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 5 قراريط و16 سهم، فضلاً عن إزالة 6 حالات متغيرات مكانية على مساحة 335 متر مربع مباني وقيراط زراعة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الحالية والتعامل السريع مع المخالفات في مهدها.

وأضاف أن هناك متابعة يومية ومستمرة لسير أعمال الإزالة بجميع مراكز ومدن المحافظة وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مؤكدًا استمرار أعمال الرصد والمتابعة والتعامل الفوري مع أية مخالفات جديدة يتم اكتشافها.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للبناء، والحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالإبلاغ عن أية مخالفات أو حالات تعدي من خلال الخط الساخن (114).

يذكر أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل أعمال المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تبدأ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026.