محافظ أسيوط يتابع انتهاء المرحلة الثانية لصيانة كوبري الحواتكة

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انتهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة وصيانة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، نظراً للأهمية المرورية والخدمية للكوبري الذي يمثل شرياناً رئيسياً يخدم أهالي قرية الحواتكة والقرى المجاورة، وذلك بحضور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وخلال جولته الميدانية، تابع المحافظ ما تم إنجازه ضمن المرحلة الثانية من أعمال تدعيم ورفع كفاءة الهيكل الخرساني للكوبري، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، والتقيد بكافة الاشتراطات والمواصفات الهندسية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستدامة للمشروع.

وشدد محافظ أسيوط على البدء الفوري في تركيب بلاطات المرحلة الثانية تمهيداً للانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة، مع مراعاة الإبقاء على جزء من الكوبري دون أعمال تكسير أو إنشاءات خلال هذه المرحلة، بما يتيح استمرار حركة عبور المواطنين سيراً على الأقدام وتخفيف الأعباء عن الأهالي لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منفلوط وليد جمال، بتكثيف التنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، والعمل على ضغط البرامج الزمنية وزيادة معدلات الأداء، بما يضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، نظراً لما يمثله كوبري الحواتكة من أهمية كبيرة في تيسير حركة التنقل وخدمة المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، مع استمرار الدفع بمعدلات الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.