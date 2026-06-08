قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: 31 حالة من الحجاج محجوزة في مستشفيات السعودية
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومخاوف على الإمدادات العالمية
الفراخ نزلت 26 جنيها.. سعر الدواجن والبيض اليوم
وزير الصناعة ورجال الأعمال المصريين الأفارقة يبحثان تعزيز التكامل الصناعي بالقارة
قادة باكستان يتعهدون مجددا بمواصلة الحرب على الإرهاب
في ذكراه.. "نجيب الريحاني" أشهر ممثل ساخر في تاريخ المسرح العربي ومؤسس مدرسة الكوميديا السوداء
الأخضر الرابح الوحيد.. تأثير الحرب على أسعار النفط والدولار والذهب
الدولار يترقب الفيدرالي.. محمد يحيى: رفع الفائدة الأمريكية يضغط على الاقتصادات الناشئة
سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في عدة مواقع وسط إسرائيل
التأمين الاجتماعي تعتذر للمواطنين.. وتعلن أخبارا سارة بشأن المعاشات
وزير خارجية مصر: حريصون على تهدئة التوترات وتعزيز فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة
يديعوت أحرونوت: صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتابع انتهاء المرحلة الثانية لصيانة كوبري الحواتكة

محافظ أسيوط يتابع انتهاء المرحلة الثانية لصيانة كوبري الحواتكة ويشدد على تسريع التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية
محافظ أسيوط يتابع انتهاء المرحلة الثانية لصيانة كوبري الحواتكة ويشدد على تسريع التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، انتهاء أعمال المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة وصيانة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط.

وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية التي تمس احتياجات المواطنين، موجهاً بسرعة استكمال الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، نظراً للأهمية المرورية والخدمية للكوبري الذي يمثل شرياناً رئيسياً يخدم أهالي قرية الحواتكة والقرى المجاورة، وذلك بحضور وليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط.

وخلال جولته الميدانية، تابع المحافظ ما تم إنجازه ضمن المرحلة الثانية من أعمال تدعيم ورفع كفاءة الهيكل الخرساني للكوبري، مؤكداً ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، والتقيد بكافة الاشتراطات والمواصفات الهندسية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق الاستدامة للمشروع.

وشدد محافظ أسيوط على البدء الفوري في تركيب بلاطات المرحلة الثانية تمهيداً للانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة، مع مراعاة الإبقاء على جزء من الكوبري دون أعمال تكسير أو إنشاءات خلال هذه المرحلة، بما يتيح استمرار حركة عبور المواطنين سيراً على الأقدام وتخفيف الأعباء عن الأهالي لحين الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة منفلوط وليد جمال، بتكثيف التنسيق مع مسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذة، والعمل على ضغط البرامج الزمنية وزيادة معدلات الأداء، بما يضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، نظراً لما يمثله كوبري الحواتكة من أهمية كبيرة في تيسير حركة التنقل وخدمة المواطنين.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، مع استمرار الدفع بمعدلات الإنجاز والالتزام بالمواصفات الفنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

أسيوط محافظ أسيوط مشروع صيانة كوبري الحواتكة مركز منفلوط الترعة الإبراهيمية الهيكل الخرساني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

البنزين

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم.. الكيلو بكام؟

الأهلي والزمالك

صفقة مفاجأة.. لاعب الزمالك يقترب من الانتقال إلى الأهلي

الميت يختار من يزوره

هل الميت يختار من يزوره في المنام؟.. انتبه فزيارته لك لها 9 أسباب

الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ضرب بالشباشب.. الداخلية تكشف تفاصيل خناقة عربة السيدات بمترو الأنفاق

ظبط صاحب فيديو حرق العلم

الداخلية تكشف ملابسات فيديو حرق العلم وتضبط مرتكبه بالمنوفية

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميًا

موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وزيادة الأجور الجديدة رسميا

ترشيحاتنا

الدولار

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. فيديو

إيران

محمد اليمني: إيران تحاول فرض معادلة جديدة في مواجهة إسرائيل.. فيديو

غادة عادل

غادة عادل لـ رامز جلال: ممكن ما تعملش فيا مقلب تاني؟

بالصور

زي المحلات.. طريقة عمل الزلابية المقرمشة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت
طريقة عمل الزلابية المقرمشة في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد