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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لـ عامل تحـ.ـرش بصغيرة في أسيوط

محكمة
محكمة
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، عاملا، بالسجن المشدد10 سنوات لادانته بالتـ.ـحرش بطفلة ومحاولة التعدي عليها جنـ.ـسيا أعلى سطح منزل بمدينة  القوصية.


صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أمين أبوسداح وطارق عثمان محمد، وأمانة سر سيد علي بكر وناصر فؤاد.


تعود وقائع القضية رقم 2001 لسنة 2026 جنايات القوصية إلى ورود بلاغا لمركز شرطة القوصية من " أسماء.م . ص " 36 عاما ، ربة منزل تتهم فيه " مصطفى . ن . ع " 21 عاما، عاملا ، بمحاولته التحـ.ـرش بابنتها " تسبيح. أ . ج " 8 سنوات بعد أن استدرجها أثناء لهوها أمام المنزل إلى أعلى بمدينة القوصية .


وتوصلت تحريات النقيب عمار ياسر معاون وحدة مباحث مركز شرطة القوصية إلى انه أثناء قيام المجني عليها باللهو أمام المنزل قام المتهم باستدراجها إلى سطوح عقار مجاور وهتك عرضها .

وأمام محمد مجدي وكيل النائب العام اعترف المتهم بتفاصيل الواقعة قائلا " أثناء سيري في الشارع عند المطافي الجديدة في مدينة القوصية شاهدت طفلة صغيرة معرفش اسمها بتلعب في الشارع ورحت منادي عليها وطلبت منها أن تساعدني في حمل جوال بلاستيكي من داخل عمارة وصعدت معي إلى أعلى سطح العمارة وعندما وصلنا إلى سطح العمارة قمت باجلسها على رجلي وبدأت في التحسس بيدي على جسمها وفاجأه وجدت طفل صغير من سكان العمارة صعيد ومعه اسكوتر فقمت بإنزال الصغيرة من على رجلي وهرب بالنزول إلى خارج العمارة وبعدها تركت أنا المكان.

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