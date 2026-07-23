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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجمارك الكويتية يتفقد منفذ العبدلي .. ويؤكد استمرار العمل بجميع المنافذ

"الجمارك الكويتية
"الجمارك الكويتية
أ ش أ

تفقد رئيس الإدارة العامة للجمارك الكويتية يوسف النويف، منفذ العبدلي الحدودي عقب اعتداءات استهدفته، اليوم الخميس، بطائرات مسيرة أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية.

وذكرت الإدارة العامة للجمارك الكويتية - في بيان - أن النويف، ونائبه لشئون المنافذ والبحث والتحري الجمركي صالح العمر، اطلعا على الأضرار التي لحقت بمركز جمارك العبدلي، فيما استمعا إلى شرح من المسئولين الميدانيين حول آثار الاعتداءات والإجراءات المتخذة.

وأكد النويف، أن الجمارك الكويتية تواصل أداء مهامها في جميع المنافذ وتتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المنافذ واستمرارية الخدمات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدا بجهود موظفي الجمارك في أداء واجبهم والمحافظة على انسيابية العمل رغم الظروف الاستثنائية.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، قد صرح - في وقت سابق - بأن طائرات مسيرة معادية هاجمت مجددا منفذ العبدلي الحدودي (مع العراق) مساء اليوم؛ ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

لجمارك الكويتية اعتداءات التحري الجمركي

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