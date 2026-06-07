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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أسرة كاملة على سرير المستشفى.. إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ملاكي بطريق البداري في أسيوط

جنوح سيارة ملاكي على ضفاف ترعة نجع حمادي بأسيوط
جنوح سيارة ملاكي على ضفاف ترعة نجع حمادي بأسيوط
إيهاب عمر

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الأحد، إثر جنوح سيارة ملاكي إلى ضفاف ترعة نجع حمادي على الطريق الزراعي بمركز البداري في محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البداري، بشأن وقوع حادث جنوح سيارة ملاكي بطريق البداري الزراعي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف.

بالفحص والمعاينة، تبين إصابة كل من: نجلاء رفعت، وهبة منصور، ومينا مكرم مرزوق زيتون (30 عامًا)، وتوماس ماجد مكرم مرزوق (7 أعوام)، ونيول ماجد مكرم مرزوق (9 أعوام)، ورانيا رفعت منصور (25 عامًا)، ومريم رفعت وهبة منصور (23 عامًا)، وهليين منيا مكرم مرزوق (عامين)، وكارين منيا مكرم مرزوق (5 أشهر).

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، ومباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث.

سيارة ملاكي مركز البداري أسيوط مدير أمن أسيوط غرفة عمليات النجدة مركز شرطة البداري جنوح سيارة

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