تابع مستوى الخدمة.. محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى ديروط المركزي

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة تفقدية مفاجئة بمستشفى ديروط المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من توافر الرعاية الصحية اللازمة للمرضى، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية بمختلف مراكز المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، سوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة ديروط، والدكتورة شيماء إسماعيل حسن مدير مستشفى ديروط المركزي.

واستهل محافظ أسيوط جولته بتفقد عدد من أقسام المستشفى، حيث اطمأن على تواجد الأطقم الطبية وانتظام سير العمل، واستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكداً أهمية الالتزام بمعايير الجودة ورفع مستوى الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد الاستقبال العام، وقسم الملاحظة للرجال والسيدات، وغرف الكشف والإنعاش، وصيدلية الطوارئ، إلى جانب بنك الدم، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل، واطمأن على توافر مختلف الفصائل وعينات الدم بالكميات المناسبة، فضلاً عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

كما تفقد المحافظ قسم الحضانات، والذي يضم 25 حضانة، منها 23 حضانة مشغولة بالأطفال، حيث تابع منظومة العمل بالقسم، واطمأن على الحالة الصحية للأطفال، وآليات التعامل مع الحالات الحرجة، بما يضمن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وحرص اللواء محمد علوان على التحاور مع عدد من المرضى ومرافقيهم، للاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهاً بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجههم، ومشدداً على أهمية التزام الأطقم الطبية بالتواجد المستمر وتقديم الرعاية الصحية والإنسانية اللائقة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الجولات المفاجئة ستتواصل بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، للمتابعة اللحظية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المباشر معهم للتعرف على احتياجاتهم الحقيقية والعمل على تلبيتها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.