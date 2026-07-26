كيف أحدث محمد خان ثورة في صناعة السينما والدراما المصرية؟ .. فيديو

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن المخرج الراحل محمد خان يعد أحد أبرز رواد تيار الواقعية الجديدة في السينما المصرية، مشيرًا إلى أن بصمته الفنية صنعت مدرسة سينمائية لا تزال تلهم أجيالًا من المخرجين حتى اليوم، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لرحيله.

وقال سعد الدين، خلال لقائه مع سارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد إن شغف محمد خان بالسينما بدأ منذ سنوات الدراسة، قبل أن يسافر إلى لندن لدراسة الإخراج، ثم يعود إلى مصر ليقدم أول أفلامه الروائية "ضربة شمس"، الذي اعتبره نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية.

وأوضح أن خان أحدث ثورة فنية عندما نقل التصوير من الاستوديوهات المغلقة إلى الشارع، معتمدًا على الأماكن الحقيقية كجزء أساسي من السرد، وهو ما منح أعماله طابعًا واقعيًا مميزًا، مضيفًا أن أفلامه أصبحت توثق شكل المدن المصرية وتفاصيل الحياة اليومية في فترات زمنية مختلفة.

وأشار إلى أن محمد خان تميز بما وصفه بـ"واقعية المكان"، في مقابل اهتمام مخرجين آخرين مثل عاطف الطيب بـ"واقعية البشر"، لافتًا إلى أن معظم أبطال أفلامه كانوا يعيشون صراعًا مع المدينة والمجتمع، وهو ما منح أعماله بعدًا إنسانيًا خاصًا.

وأضاف أن خان امتلك قدرة استثنائية على إدارة أداء الممثلين، واستطاع أن يقدم وجوهًا مختلفة لعدد من كبار النجوم، وفي مقدمتهم أحمد زكي، من خلال أفلام مثل "زوجة رجل مهم" و"موعد على العشاء"، مؤكدًا أن المخرج كان يحرص على مناقشة تفاصيل الشخصية مع الممثل للوصول إلى أفضل أداء ممكن.