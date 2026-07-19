عدد خاص من مجلة جمعية نقاد السينما المصريين في ذكرى رحيل محمد خان

أصدرت جمعية نقاد السينما المصريين العدد الخامس من مجلتها الرقمية "EFCA" لشهر يوليو 2026، وهو عدد خاص مكرس بالكامل للاحتفاء بمسيرة المخرج محمد خان في الذكرى العاشرة لرحيله.



يقع العدد الجديد في 114 صفحة، ويضم 26 مقالًا نقديًا شارك في كتابتها أعضاء الجمعية تتناول بالتحليل مشروع خان السينمائي. وتتنوع المقالات لتغطي جوانب متعددة من عالمه الإبداعي، وتفرد مساحات واسعة لمناقشة وتحليل الكثير من أفلامه.



يطرح العدد موضوعات متنوعة، حيث يناقش قراءة في المداخل السينمائية لمشروعه، وكيفية تحويله تفاصيل الحياة اليومية إلى دراما مكثفة. ويتطرق الكتاب إلى تحليل الأضلاع الأربعة لحكاياته، وتشريح المجتمع بين قسوة الواقع ودلالة الرمز، وتحقيق حالة "المسافة صفر" مع المشاهد.



تستعرض صفحات المجلة علاقة أبطال خان بالمدينة، وتحديدًا "الوجه الآخر للمدينة" وأبطالها المسكوت عنهم، وتخصص أجزاءً للحديث عن "الرفقة الأنثوية" والدعم النسائي، وتأثير المكان وسلطة المجتمع، وسينما الحنين إلى الزمن الضائع، ليكون العدد وثيقة نقدية ترصد تجربة محمد خان.



تضم هيئة تحرير العدد، رئيس مجلس الإدارة أحمد شوقي، ورئيس التحرير زين العابدين خيري، ومدير التحرير أمنية عادل، ومدير التحرير الفني وسام سعيد، والماكيت الأصلي لريهام إمبابي.