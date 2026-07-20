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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلا المغربية : فخورة بـ مصر والمغرب في كأس العالم .. وأستعد للعودة بألبوم خليجي

ليلا المغربية
ليلا المغربية
سعيد فراج

تحدثت الفنانة ليلا المغربية، عن النجاح الذي حققته أغنيتها الجديدة «المغرب بلادي» التي أهدتها لمنتخب بلادها خلال مشواره في كأس العالم لكرة القدم 2026. 

وقالت ليلا المغربية، في تصريح لموقع صدى البلد، إنها فخورة بما حققه المنتخب المصري والمغربي في كأس العالم 2026، مؤكدة أن مصر قدمت أداء بطولي أمام منتخب الأرجنتين (بطلة كأس العالم 2022) ولولا الظلم التحكيمي لتخطى الفراعنة منتخب التانجو. 

وأشارت ليلا المغربية، أنه لولا غياب العدالة التحكيمية في كأس العالم الحالية لحقق منتخبي مصر والمغرب إنجاز أكبر مما حققته. 

وأشارت ليلا المغربية أنها تجهز لألبوم غنائي جديد تستعد به لعودة قوية، سيكون معظمه باللهجة الخليجية باستثناء أغنية مصرية، وأخرى بلهجتها المغربية، مشيرة إلى أنها تتعاون في أغنيتها المغربية مع فريق عمل مصري، وسوف تكشف تفاصيل الألبوم كاملا قريبا. 

ليلا المغربية وعودتها

في أخر يونيو 2023، طرحت الفنانة ليلا المغربية، أغنيتها التي تحمل اسم صارحني، باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.

أحدث ألبومات ليلا المغربية

يذكر أن أخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان "رومانسي" سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغاني شهيرة على غرار "جريت وجاريت" و"بيسامي" و “عمري ماننساك يا ماما”

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