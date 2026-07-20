مهرجان تورونتو السينمائي يكشف عن باقة أفلام حفلاته الافتتاحية وقسم العروض الخاصة في دورته الـ51

أطلق مهرجان تورونتو السينمائي الدولي فعاليات إعلاناته الأسبوعية بالكشف عن برنامجي “الحفلات الكبرى” و"العروض الخاصة"، مستقبلاً نخبة من صنّاع الأفلام والنجوم، إلى جانب عدد من أكثر الأفلام التي يترقبها الجمهور هذا العام.



وتعكس الأفلام المعلنة، التي تجمع بين عروض عالمية أولى وأعمال سينمائية عالمية حظيت بإشادة نقدية، وقصصاً مؤثرة لمخرجين واعدين، التزام المهرجان المستمر بجمع الجمهور حول تجارب سينمائية استثنائية من مختلف أنحاء العالم.



تنطلق الدورة الـ51 من المهرجان، التي ترعاها شركة "روجرز"، في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، ويضم برنامجا "الحفلات الكبرى" و"العروض الخاصة" هذا العام أفلاماً من نحو 30 دولة، تبرز رؤى فنية متمايزة لعدد من أبرز المخرجين العالميين، من بينهم بيدرو ألمودوفار، وداني بويل، وجيمي تشين وإليزابيث تشاي فاسارهيلي، ولي تشانغ-دونغ، وجيسي آيزنبرغ، وغايل غارسيا برنال، وريوسكه هاماغوتشي، وهيروكازو كوري-إيدا، ومايك لي، وجون مادِن، وريتشل موريسون، وكريستيان مونجيو، وكريس روك، ورودريغو سوروغوين، وفلوريان زيلر، وأندريه زفياغينتسيف.



وتحظى هذه البرامج بشعبية واسعة لدى جمهور المهرجان بفضل سجادها الأحمر اللافت الذي يحفل بالنجوم، وترشيحاتها المتوقعة للجوائز، إضافة إلى تقديمها مجموعة منتقاة من الأفلام التي تعكس تنوّع وإبداع المشهد السينمائي الراهن.



فيلم الختام: سيرة أسطورة السباقات جيل فيلنوف

أعلن المهرجان أن فيلم الختام سيكون "فيلنوف: صعود أسطورة" للمخرجة يان لانويت تورجون، وهو عمل درامي رياضي سيرة ذاتية يروي السنوات الأولى من مسيرة بطل السباقات الكندي الأسطوري جيل فيلنوف، ومن المقرر عرضه يوم السبت 19 سبتمبر.



أبرز أفلام برنامج "الحفلات الكبرى" (العروض العالمية الأولى):

I Play Rocky | بيتر فاريللي

Always Lalisa | سو كيم

Onwards and Sideways | جون مادِن

Being Heumann | سيان هيدر (فيلم الافتتاح)

Diary of a Mad Old Man | واين وانغ

Evil Genius | كورتني كوكس

Girl Group | ريبل ويلسون

Misty Green | كريس روك



أبرز أفلام برنامج "العروض الخاصة":

Growth of the Soil | هانس بيتر مولاند (عرض عالمي أول)

Paradise Lost | يون سانغ-هو (عرض عالمي أول)

Whatcha Want | مينا شوم (عرض عالمي أول)

Look Back | هيروكازو كوري-إيدا (عرض أمريكي شمالي أول)

Bitter Christmas | بيدرو ألمودوفار (عرض أمريكي شمالي أول)

Coward | لوكاس دونت (عرض أمريكي شمالي أول)

The Debut | جيسي آيزنبرغ (عرض دولي أول)

Possible Love | لي تشانغ-دونغ (عرض أمريكي شمالي أول)