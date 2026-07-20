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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل

المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
المندوبون العرب يؤكدون تكثيف التحرك الدبلوماسي لمساءلة إسرائيل
الديب أبوعلي

عقدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة، جلسة حوارية مع أصحاب المندوبين الدائمين للدول العربية.

عقدت الجلسة بحضور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك ورئيس قطاع فلسطين في الجامعة العربيه السفير فائد مصطفي.

وتناولت الجلسة، تعزيز التنسيق العربي لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؛ تنفيذاً لقرارات القمة العربية. 

ووضع الدكتور رياض منصور السفراء العرب في صورة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة في إطار الأمم المتحدة، في ظل استمرار جرائم  العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية 

كما جرى بحث آليات التنسيق بين مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بما يسهم في حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد المشاركون، أهمية استمرار التحرك العربي المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية؛ لحشد مزيد من التأييد للموقف الفلسطيني داخل الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية.

حضر اللقاء السفراء مندوبي كل من مصر وعُمان والجزائر والمغرب ولبنان وموريتانيا وتونس، وممثلين عن العراق والسعودية والبحرين والإمارات والأردن وجمهورية القُمر.

فلسطين جامعة الدول العربية المندوبية الدائمة لدولة فلسطين السفير رياض منصور الأمم المتحدة الجامعة العربية السفير مهند العكلوك السفير فائد مصطفي إسرائيل

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