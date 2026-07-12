أبو مازن يدعو الجامعة العربية لتفعيل شبكة الأمان المالية ودعم موازنة فلسطين

تسلم الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناولت تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، ومستجدات القضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله، اليوم الأحد، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

ودعا الرئيس عباس، في رسالته، إلى حث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، من خلال الإسهام في دعم موازنة دولة فلسطين، انطلاقًا من المسؤولية العربية المشتركة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي والسياسات التي تستهدف تقويض مقومات صمود الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية

كما استعرضت الرسالة التداعيات الاقتصادية والمالية للإجراءات العقابية التي تفرضها إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وعلى رأسها استمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، معتبرة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأسهمت في تفاقم الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية وإعاقة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

من جانبه، أكد الدكتور نبيل فهمي حرصه الكامل على بذل كل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية، ومساندة نضال الشعب الفلسطيني العادل في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما يسهم في تعزيز صموده والدفاع عن حقوقه المشروعة.