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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب الجيل: القمة المصرية الإماراتية شراكة مصيرية تعيد تشكيل اقتصاد المنطقة

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي
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أكد المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، أن القمة الأخوية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في مدينة العلمين الجديدة، تمثل نموذجًا فريدًا للتحالفات الاستراتيجية التي تتجاوز التنسيق السياسي لتصنع واقعًا تنمويًا واقتصاديًا جديدًا في المنطقة.

​وأضاف "محمود"، في بيان، أن العلاقات المصرية الإماراتية تشهد طفرة غير مسبوقة تترجم الرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد هذه القمة على أرض العلمين يحمل دلالة بالغة الأهمية؛ حيث تحولت هذه المدينة بفضل الفكر التنموي للدولة المصرية من حقل للألغام إلى مركز لوجستي وسياحي واقتصادي عالمي، يجسد عمق الشراكة الاستثمارية بين القاهرة وأبوظبي.

القمة المصرية الإماراتية 

​وأوضح أن التعاون بين مصر والإمارات في قطاعات النقل البنيوي، والموانئ، والمناطق اللوجستية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، مما يساهم في ربط سلاسل الإمداد بمحاور تنموية واعدة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن اختيار مكان اللقاء يعكس نجاح الدولة المصرية في صياغة مفهوم جديد للمدن الذكية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الساحلية، والتي تُعد دولة الإمارات شريكًا استراتيجيًا في دفع عجلة الاستثمار بها مثل مشروع رأس الحكمة والمنطقة الساحلية.

وأشار إلى أن الأمن القومي والاقتصادي مترابطان؛ وتناول الرئيسين لملفات الشرق الأوسط ومكافحة التصعيد يعزز من استقرار ممرات التجارة والملاحة الدولية في المنطقة، والتي تعد حيوية للأمن اللوجستي المشترك.

​وثمن التنسيق رفيع المستوى، مؤكدًا أن قوة وتماسك المحور المصري - الإماراتي هو الضمانة الحقيقية ليس فقط لإرساء السلام السياسي ونزع فتيل الأزمات، بل لإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية واللوجستية للمنطقة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.

حزب الجيل القمة المصرية الإماراتية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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