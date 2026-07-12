الأنبا ميخائيل في زيارة رعوية لكنيسة الآباء الرسل بالمشروع الأمريكي

صلى اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، طقس لقان وقداس عيد الآباء الرسل الأطهار بكنيسة الآباء الرسل والأنبا كاراس السائح بالمشروع الأمريكي، وبمشاركة آباء كهنة كنائس منطقتي أطلس والمشروع الأمريكي، وخورس الشمامسة، وجمع غفير من الشعب.

مفاعيل أساسية للإيمان

وخلال القداس الإلهي، ألقى نيافته عظة روحية تأمل فيها في آية سفر أعمال الرسل: "إِذْ طَهَّرَ بِالإِيمَانِ قُلُوبَهُمْ" (أع ١٥: ٩)، موضحاً ثلاثة مفاعيل أساسية للإيمان في حياة المؤمن: -

• الإيمان يمنح السلام: فالإيمان المعاش ينقي القلب ويملأه بالسلام: "فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِالإِيمَانِ لَنَا سَلاَمٌ مَعَ اللهِ" (رو ٥: ١)، مؤكداً أن غياب السلام يعكس فقداناً للثقة والإيمان.

• الإيمان يمنح القداسة: بالمعمودية نلنا القداسة وصرنا هيكلاً للروح القدس: "قُدْسًا لِلرَّبِّ" (لا ٢٧: ١٤)، مما يوجب علينا حفظ هذا الهيكل طاهراً من كل نجاسة.

• الإيمان يمنح الحياة الأبدية: إذ يثمر نقاوة في الأقوال والأفعال تؤهل الإنسان لمعاينة المجد الإلهي تحقيقاً للوعد: "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ" (مت ٥: ٨).

وعقب القداس الإلهي، شهدت الكنيسة احتفالية بمناسبة عيد الرهبنة الثالث والعشرين لنيافته؛ حيث قدم الآباء الكهنة والشعب التهنئة لنيافته، معربين عن شكرهم لأبوته الحانية التي تشمل الجميع من الصغير إلى الكبير، ومصلين أن يديم الله رعايته للإيبارشية لأزمنة هادئة سلامية مديدة.

واختتم نيافته الزيارة الرعوية بتفقد أعمال البناء والإنشاءات الجارية بالكنيسة ومبنى الخدمات التابع لها، للوقوف على آخر المستجدات، حيث وضع نيافته بعض التوجيهات الهندسية الخاصة بمراحل التشطيبات النهائية.