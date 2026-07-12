البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من بنسلڤانيا | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام إيبارشية بنسلڤانيا وديلاوير ونورث وساوث كارولينا، الذين جاؤوا برفقة القس أندرو محروس، والقس ماركوس روفائيل حيث قدموا خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بمصر.

أشاد قداسة البابا بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وشجعهم على تكرار الزيارة، وحدثهم عن عراقة التاريخ المصري وتاريخ الكنيسة القبطية.

تم ترتيب هذه الزيارة الخدمية من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:

Hands in God’s Hand.