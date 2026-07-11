البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 29 كاهنا بالقاهرة وبلاد المهجر

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم /السبت/ القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة.

وصلى قداسته عقب صلاة الصلح، صلوات سيامة 29 كاهنًا جديدًا؛ للخدمة في القطاعات الرعوية بالقاهرة والمهجر.

وسيخدم الكهنة الجدد في كنائس القاهرة والمهجر، حيث سيم أربعة كهنة للخدمة في دول إفريقيا وآسيا، واثنان لأمريكا وكندا، وثلاثة وعشرون لكنائس القاهرة، منهم خمسة لكنائس مصر الجديدة ومدينة نصر وحدائق الزيتون، وأربعة لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، وثلاثة لقطاع كنائس مدينة السلام والحرفيين، ومثلهم لقطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، واثنان لقطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ومثلهما لقطاع كنائس وسط القاهرة، وكاهن واحد لكل من المقطم، وشرق السكة الحديد، والظاهر، والقاهرة الجديدة.

