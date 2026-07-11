الحفني يتابع ميدانيًا جاهزية مطار العلمين لاستضافة معرض الطيران الدولي

أجرى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، يرافقه الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، جولةً تفقدية بمطار العلمين الدولي؛ للوقوف على جاهزية مختلف المرافق ومنظومات التشغيل، ومتابعة الموقف التنفيذي للتجهيزات، بما يضمن خروج الحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر لاستضافة كبرى الفعاليات الدولية .

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لاستضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026).

واستهل وزير الطيران المدني جولته بتفقد صالتي السفر والوصول، ومنظومة سيور الحقائب، وبوابات السفر، وأجهزة تفتيش الركاب والأمتعة، إلى جانب متابعة التجهيزات الفنية واللوجستية بمختلف مواقع المطار، والتأكد من جاهزية منظومة التشغيل لاستقبال الوفود المشاركة، بما يضمن انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تابع انتظام حركة التشغيل اليومية بالمطار، واطمأن على كفاءة الأداء بمختلف المواقع التشغيلية، ومراجعة معدلات انتظام الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، موجهًا باستمرار رفع درجة الاستعداد وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار، بالتوازي مع استكمال الاستعدادات الخاصة باستضافة المعرض.

وأطلع وزير الطيران المدني، خلال الجولة، على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ونسب الإنجاز، واستعرض البرنامج الزمني لاستكمال التجهيزات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من جميع الأعمال وفق أعلى المواصفات الفنية والتشغيلية، بما يضمن جاهزية المطار لاستقبال الحدث الدولي بالصورة التي تعكس ما يشهده قطاع الطيران المدني من تطور متواصل.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن استضافة النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء تمثل حدثًا دوليًا بارزًا يعكس الثقة المتزايدة في قدرات الدولة المصرية على تنظيم واستضافة الفعاليات العالمية، في ظل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية متميزة.

وأضاف الحفنى أن مطار العلمين الدولي يُعد أحد المحاور الرئيسية بمنظومة المطارات المصرية، ويحظى بأولوية ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز دوره في دعم حركة السياحة والسفر، وخدمة مشروعات التنمية بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي، وترسيخ مكانة المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء (EIAS 2026) خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر 2026 بمطار العلمين الدولي، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، في حدث يعكس ما حققته الدولة المصرية من تقدم في هذه القطاعات الحيوية، ويؤكد قدرتها على تنظيم واستضافة المحافل الدولية وفق أفضل الممارسات العالمية.