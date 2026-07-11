واتساب يطلق ميزة اسم المستخدم لتعزيز الخصوصية.. الشروط والخطوات

​في إطار متابعة التحديثات التكنولوجية التي تهم المستخدمين، رصدت المنصات الإلكترونية ميزة جديدة ومهمة أطلقها تطبيق المراسلات الفورية الأشهر “واتساب”.

وتتيح الميزة للمستخدمين لأول مرة إمكانية التواصل دون الحاجة لمشاركة أرقام هواتفهم، وذلك عبر تفعيل خاصية "اسم المستخدم" (Username).

​أبرز مميزات الخاصية الجديدة

و​تهدف الميزة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الاستخدام من خلال التركيز على المحاور التالية:

​خصوصية أكبر: حماية رقم الهاتف الشخصي ومنع ظهوره للغرباء أو في المجموعات المشتركة.

​سهولة الوصول: إمكانية العثور على حسابك والتواصل معك بمجرد البحث عن اسم المستخدم الخاص بك فقط.

​تواصل آمن مرن: إتاحة خيار التحدث مع الآخرين بأمان كامل، مع مرونة تامة تتيح لك تغيير اسم المستخدم الخاص بك في أي وقت تشاء.

​شروط اختيار “اسم المستخدم”

و​وضعت المنصة عِدة ضوابط يجب مراعاتها عند اختيار اسم المستخدم لضمان عمله بشكل صحيح:

​التفرد: أن يكون الاسم فريداً ولم يسبق لأي مستخدم آخر حجزه.

​التركيبة: يتكون من حروف وأرقام، مع إمكانية دعم بعض الرموز الخاصة.

​الفراغات: يمنع تماماً احتواء الاسم على أي مسافات.

​المحاذير: ألا يبدأ اسم المستخدم بـ www وألا ينتهي بـ com..

​خطوات تفعيل الميزة وحجز الاسم

​ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة باتباع الآتي:

​أولاً: تحديث تطبيق "واتساب" إلى أحدث إصدار متاح على المتاجر الرسمية.

​ثانياً: الدخول إلى قائمة الإعدادات (Settings) داخل التطبيق.

​ثالثاً: الانتقال إلى قسم الحساب (Account).

​رابعاً: الضغط على خيار اسم المستخدم (Username).

​خامساً: كتابة الاسم المفضل، والتحقق من إتاحته ثم حجزه مباشرة.

​وتُطرح هذه الميزة بشكل تدريجي لعموم المستخدمين، وقد لا تظهر فوراً في بعض الحسابات. لذا يُنصح بمتابعة تحديث التطبيق بانتظام لضمان وصولها إليك فور إتاحتها.

واتساب يقتبس أشهر مزايا فيسبوك

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات تلقائية عند اقتراب عيد ميلاد إحدى جهات الاتصال، في خطوة تهدف إلى تسهيل تذكر المناسبات الشخصية وتعزيز التفاعل بين المستخدمين. وتتوفر الميزة حاليا ضمن النسخة التجريبية على نظام أندرويد.

وتعيد الميزة إلى الأذهان تقليد تهنئة الأصدقاء بأعياد ميلادهم الذي اشتهرت به منصة فيسبوك في سنواتها الأولى، قبل أن يتراجع مع تغير أنماط استخدام المنصة وانتقال المستخدمين إلى تطبيقات أخرى.