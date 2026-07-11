الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والاداري.

ونوه المتحدث العسكرى وفقا لما أذاعته القناة الأولى المصرية أن الرئيس السيسي حرص على الاستماع الى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقائه وتقديره لهم.

وأكد لاعبو المنتخب انهم سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق.

ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي مجددا عن شكره وتقديره والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب مشيرا إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.