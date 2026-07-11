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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري

الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والاداري
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والاداري
شيماء جمال
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صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والاداري.

ونوه المتحدث العسكرى وفقا لما أذاعته القناة الأولى المصرية أن الرئيس السيسي حرص على الاستماع الى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقائه وتقديره لهم.

 وأكد لاعبو المنتخب انهم سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على هذا الإنجاز الذي تحقق.

 ومن جانبه أعرب الرئيس السيسي مجددا عن شكره وتقديره والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب مشيرا إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي المنتخب الشعب المصري

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