الرئيس السيسي: جهد اللاعبين فى المباريات كان أكثر من رائع وإخلاصهم كان كبيرا جدا لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين: “أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز باسمى واسم كل المصريين”.

وأشاد الرئيس السيسي بأداء اللاعبين قائلا: “الحقيقة أداؤكم كان أكثر من مشرف، والكلمات التى نريد أن نقولها لن توفيكم حقكم، لأن ما شهدناه بشهاده كل من رأى المباريات فى العالم كان يعكس قيم جميلة تعبر عن أصالة المصريين واحترامهم، فالمنتخب مثل شباب مصر بشكل رائع ومشرف”.

وأشار الرئيس إلى أن “جهد اللاعبين فى المباريات كان أكثر من رائع وإخلاصهم كان كبيرا جدا لمصر، وما تحقق بالنسبة لنا عظيم جدا، وهم فخر لنا ونعتز بهم”.

وأكد أن الرياضة ليست فوزا وخسارة فقط ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام.

وبين الرئيس السيسي، وفقا لما أذاعته القناة الأولى، أن المنتخب صنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، الذى عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وجود كشافين متجردين للمواهب الشابة والصغير، مؤكدا استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.