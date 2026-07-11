قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية: سقوط خلية إرهابية نفذت تفجيرا ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع
اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال
إدراج الموقع الإلكتروني للمتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول
صورة للتاريخ.. الرئيس يصافح حارس المرمى مصطفى شوبير
تسهيلا للحجوزات .. مستشفى مصر للطيران تطلق تطبيق إلكتروني وتعلن مواعيد جديدة للعيادات
إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص
"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"
بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي
السلطات الفرنسية تعلن إغلاق برج إيفل واللوفر لهذا السبب
الرئيس السيسي يتناول الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري
من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.. هل يعاقب النائم عنها ؟
وسام فخر وإعتزاز للمنظومة.. اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي بعد تكريم المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: جهد اللاعبين فى المباريات كان أكثر من رائع وإخلاصهم كان كبيرا جدا لمصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين
الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين
شيماء جمال
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء استقباله لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين: “أوجه لكم التحية والتقدير والاحترام والاعتزاز باسمى واسم كل المصريين”.

وأشاد الرئيس السيسي بأداء اللاعبين قائلا: “الحقيقة أداؤكم كان أكثر من مشرف، والكلمات التى نريد أن نقولها لن توفيكم حقكم، لأن ما شهدناه بشهاده كل من رأى المباريات فى العالم كان يعكس قيم جميلة تعبر عن أصالة المصريين واحترامهم، فالمنتخب مثل شباب مصر بشكل رائع ومشرف”.

وأشار الرئيس إلى أن “جهد اللاعبين فى المباريات كان أكثر من رائع وإخلاصهم كان كبيرا جدا لمصر، وما تحقق بالنسبة لنا عظيم جدا، وهم فخر لنا ونعتز بهم”.

وأكد أن الرياضة ليست فوزا وخسارة فقط ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام.

وبين الرئيس السيسي، وفقا لما أذاعته القناة الأولى، أن المنتخب صنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، الذى عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة وجود كشافين متجردين للمواهب الشابة والصغير، مؤكدا استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

عبد الفتاح السيسي المنتخب الوطني لكرة القدم كرة القدم لاعبي المنتخب الوطني أصالة المصريين القناة الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

معتمد جمال

أمير هشام: معتمد جمال يطالب الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة

ترشيحاتنا

المتهم

انقلب عليهم| ضبط سائق توكتوك تسبب في إصابة طفلين بالبحيرة

المتهمين

ضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الفيوم

ارشيفية

الحكم على 7 متهمين في خلية الهيكل الإداري للإخوان.. 14 سبتمبر

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد