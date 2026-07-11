حرائق المنازل.. لماذا تمثل المشتركات الكهربائية الرديئة خطرا على الأسر؟

تشهد المنازل سنويًا العديد من حوادث الحرائق التي تتسبب في خسائر مادية وبشرية، ويؤكد خبراء السلامة أن جزءًا كبيرًا منها يمكن تجنبه من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية واستخدام الأدوات المطابقة للمواصفات.

سلامة المنازل والأسر

حذر اللواء أيمن سيد الأهل، خبير الحماية المدنية، من مجموعة من الممارسات اليومية التي يستهين بها كثيرون، لكنها تمثل خطرًا حقيقيًا على سلامة المنازل والأسر، وعلى رأسها استخدام المشتركات الكهربائية الرديئة، وتحميل الأسلاك بأجهزة تفوق قدرتها، مشددًا على أن نشر ثقافة السلامة والوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول للحد من مخاطر الحرائق.

أسباب اندلاع الحرائق

وأكد اللواء أيمن سيد الأهل، خبير الحماية المدنية، أن أسباب اندلاع الحرائق داخل المنازل متعددة ولا يمكن حصرها في سبب واحد، مشيرًا إلى وجود آلاف العوامل التي قد تؤدي إلى اشتعال النيران، الأمر الذي يجعل الالتزام بإجراءات السلامة ضرورة لا غنى عنها.

تقليل حجم الخسائر

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رفع مستوى الوعي لدى المواطنين يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية للحد من الحرائق وتقليل حجم الخسائر الناتجة عنها.

برامج ومناهج تعليمية

ودعا خبير الحماية المدنية إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في السلامة، تتولى وضع برامج ومناهج تعليمية لنشر ثقافة الوقاية من المخاطر، تبدأ من المرحلة الابتدائية وتمتد حتى التعليم الجامعي، بما يسهم في بناء جيل أكثر إدراكًا لمفاهيم السلامة العامة.

سوء استخدام الأجهزة الكهربائية

وأشار إلى أن كثيرًا من الحرائق تنتج عن أخطاء بسيطة وسوء استخدام الأجهزة الكهربائية، مثل تشغيل أجهزة ذات أحمال مرتفعة على أسلاك كهربائية غير مؤهلة لتحملها، أو تركيب أجهزة تكييف تتجاوز قدرة التوصيلات الكهربائية الموجودة بالمنازل.

استخدام المشتركات الكهربائية

كما حذر من استخدام المشتركات الكهربائية الرخيصة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أنها تمثل أحد أبرز أسباب اندلاع الحرائق، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول هذه المنتجات حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.