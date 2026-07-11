إنجاز رياضي.. فربق خماسي هيئة النظافة والتجميل بالجيزة يتأهل لبطولة الجمهورية للشركات

أعلن محمد زكي، رئيس اللجنة الرياضية للعاملين بهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، عن صعود فريق الهيئة لخماسي كرة القدم رسمياً إلى بطولة الجمهورية للشركات.

وبهذه المناسبة، توجه محمد زكي بخالص التهنئة والمباركة إلى اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، مشيداً بالدعم المستمر الذي تقدمه رئاسة الهيئة للأنشطة الرياضية والعمالية، والذي كان له الأثر البالغ في تحقيق هذا الإنجاز المشرف.

وقدم اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة، التهنئة إلى رئيس اللجنة الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، والجهاز الفني، واللاعبين الأبطال، مثمناً جهودهم وإصرارهم طوال فترة التصفيات لتمثيل الهيئة بشكل يليق بمحافظة الجيزة.

وأعرب "زكي" عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على مواصلة الأداء المتميز والمنافسة بقوة خلال منافسات بطولة الجمهورية المقبلة.