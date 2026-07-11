محافظ الجيزة يتابع جهود حي الوراق للارتقاء بالنظافة وإزالة الإشغالات ومشروعات التطوير

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي الوراق للارتقاء بمستوى النظافة العامة ومنع الإشغالات والتعديات ومشروعات التطوير وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الحي ونوابه لمتابعة مستوى الأداء والوقوف على معدلات تنفيذ التكليفات.

وفي هذا السياق استمع المحافظ إلى عرض بشأن أعمال تطوير ميدان الغاز والتي شملت تنفيذ أعمال تجميل وتطوير للميدان تضمنت إنشاء نافورة وتحديث منظومة الإضاءة وزراعة المسطحات الخضراء وتنفيذ أعمال اللاندسكيب بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمنطقة والارتقاء بالهوية البصرية للحي.

كما استعرض المحافظ موقف خطة تقليص نقاط تجميع القمامة والمخلفات بنطاق الحي في إطار جهود المحافظة لمنع تراكم المخلفات وتحسين كفاءة منظومة النظافة حيث تم تحديد عدد نقاط التجميع بشارع ترعة السواحل من ١٢ نقطة إلى ٤ نقاط فقط مع تحويل المساحات التي تم إخلاؤها إلى ساحات انتظار للسيارات بما يسهم في الحد من الازدحام المروري وتحقيق عائد إضافي يُوجَّه إلى دعم أعمال التطوير والتحسين.

وشدد المحافظ على رئيس الحي بضرورة تكثيف الرقابة على شركات الجمع السكني والتنسيق المستمر مع المتعهدين لضمان انتظام وصول سيارات الجمع إلى نقاط التجميع بالتزامن مع مرور ورديات الهيئة العامة للنظافة والتجميل بما يضمن عدم تراكم المخلفات ورفع كفاءة المنظومة.

وفي إطار القضاء على الإشغالات وجه المحافظ رئيس الحي بدراسة مدى صلاحية عدد من المواقع لإقامة سوق حضاري بديل لتجمع الباعة بمنطقة العروبة وسرعة ترشيح الموقع الأنسب لبدء إجراءات التنفيذ مشددًا على تكثيف حملات المرور لرصد أي تعديات من المحال بمنطقة الجزارين على كورنيش الوراق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ناقش المحافظ مع رئيس الحي موقف ملفات التصالح على مخالفات البناء وطلبات التقنين ورخص المحال العامة مؤكدًا ضرورة الانتهاء من فحص وإنجاز الطلبات المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة البت فيها وفقًا للقواعد المنظمة.

حضر الاجتماع هند عبد الحليم، نائب المحافظ، وأيمن خليل، رئيس مدينة الجيزة، والأستاذ نبيل قدري، رئيس حي الوراق، ونواب رئيس الحي.