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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يحتفل مع نجوم منتخب مصر في الساحل الشمالي بعد الإنجاز التاريخى

تامر حسني
تامر حسني
يمنى عبد الظاهر
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حرص الفنان تامر حسني على مشاركة لاعبي منتخب مصر، كريم حافظ ومروان عطية، أجواء الاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهم، وذلك خلال حفل استقبال بعثة المنتخب الذي أُقيم مساء أمس في الساحل الشمالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو جمعت تامر حسني بالثنائي كريم حافظ ومروان عطية داخل مقر الحفل، كما التقط عددًا من الصور التذكارية مع طفل يحمل اسم كريم حافظ، وسط أجواء احتفالية تزينت بعلم مصر احتفاءً بالمشوار المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة

وكان تامر حسنى قد شارك فى إحياء الحفل إلى جانب الفنان أحمد سعد، حيث قدما مجموعة من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور، وأِشعلا الحفل بأغنية «حلوة يا بلدي»، وسط حضور كبير من الجماهير التى احتفلت بلاعبى منتخب مصر.
 

الفنان تامر حسني كريم حافظ مروان عطية بطولة كأس العالم الساحل الشمالي

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