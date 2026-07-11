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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لم يتبق الكثير.. الموعد النهائي لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم

الايجار القديم
الايجار القديم
أحمد أيمن
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تقترب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من إنهاء فترة استقبال طلبات حجز وحدات السكن البديل المخصصة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم، حيث يتبقى 24 ساعة فقط على غلق باب التقديم.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

شروط السكن البديل للإيجار القديم 

أكدت وزارة الإسكان، أن مبادرة السكن البديل تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة للإيجار القديم، وفق ضوابط محددة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه. 

ويشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي للوحدة أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا، مع ضرورة أن تكون الوحدة الحالية مستخدمة للسكن بصورة دائمة وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تقديم الطلب. 

كما يشترط ألا يمتلك المتقدم أو زوجته وحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة داخل مصر.

وتنص الشروط أيضًا على تخصيص الوحدة السكنية البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الحالية، إلى جانب تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه المستفيد بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام السكن الجديد، بما يضمن تنفيذ المبادرة وفق الضوابط المقررة.

ما المستندات المطلوبة للسكن البديل؟

المستندات المطلوبة تشمل صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم، وصور بطاقات أفراد الأسرة أو شهادات ميلادهم، وصورة من عقد الإيجار القديم، وإعلام الوراثة وشهادة الوفاة في حالة وفاة المستأجر الأصلي.

هذا بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث، وشهادة دخل أو مفردات مرتب للعاملين، أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، مع تقديم بيان بقيمة المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات.

ويمكن للراغبين في التقديم إنهاء الإجراءات إلكترونيًا من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة السكن البديل، وتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، يلي ذلك إدخال البيانات الشخصية وبيانات الوحدة الحالية، وتسجيل بيانات الدخل وعدد أفراد الأسرة، ثم رفع المستندات المطلوبة، ومراجعة البيانات قبل إرسال الطلب والاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة حالته لاحقًا.

الموعد النهائي لحجز السكن البديل 

يُعد يوم الأحد 12 يوليو 2026 الموعد النهائي لتلقي الطلبات، سواء عبر منصة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب البريد المميكنة، دون إعلان رسمي عن أي نية لمد فترة التقديم.

وتدعو وزارة الإسكان المواطنين المستحقين إلى سرعة استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا تضيع عليهم فرصة الاستفادة من وحدات السكن البديل ضمن المرحلة الحالية من المبادرة.

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