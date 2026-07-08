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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وحدات السكن البديل للإيجار القديم 2026.. آخر موعد للتقديم والحجز

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

تفصلنا أيام معدودة على انتهاء فترة التسجيل للحصول على وحدات سكنية بديلة لمستاجري الإيجار القديم والتي كان قد تم مدها ٣ أشهر إضافية.

يترقب آلاف المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم الحصول على وحدات السكن البديل، التي تتيحها الدولة للمستحقين في إطار تنفيذ خطة توفير سكن مناسب للمتضررين من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم.  

آخر موعد للتقديم على شقق بديل الإيجار القديم 

من المقرر أن ينتهي التقديم على وحدات السكن البديل لمتضرري الإيجار القديم يوم 12 يوليو 2026، وذلك بعد قرار مد فترة التسجيل لمدة ثلاثة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين لاستكمال إجراءات التقديم.  

شروط التقديم على وحدات السكن البديل 

حددت الحكومة عددًا من الشروط الأساسية للتقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة 

أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو من امتد إليه عقد الإيجار قانونًا.

أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل تقديم الطلب.

ألا يمتلك المتقدم أو زوجه وحدة سكنية أو عقارًا يصلح لنفس الغرض داخل مصر.

تخصيص الوحدة البديلة يكون داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الأصلية المطلوب إخلاؤها.  

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتطلب التقديم   تجهيز عدد من المستندات تشمل:

عقد الإيجار القديم مثبت التاريخ أو موثق.

بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.

بطاقات الرقم القومي للزوج أو الزوجة والأبناء البالغين.

شهادات ميلاد الأبناء القصر.

إعلان الوراثة لمن امتد إليه عقد الإيجار.

مستندات الحالة الاجتماعية.

ويلتزم الحاصل على الوحدة البديلة  بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة عند تخصيص و استلام الوحدة البديلة.  

خطوات التقديم

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة "مصر الرقمية" عبر تعبئة استمارة طلب السكن البديل وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات إلكترونيًا تمهيدًا لفحصها من الجهات المختصة.  

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