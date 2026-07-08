مدبولي: فخورون بالمنتخب الوطني.. لقد كنتم نموذجًا مشرفًا لكرة القدم المصرية

توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء الحكومة، لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، من جهاز فني، ولاعبين وإداريين، على الأداء الرجولي، والنتائج غير المسبوقة التي تم تحقيقها في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليًا، كما قدم الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الأخيرة

وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الجديدة، اليوم الأربعاء، "نحن فخورون بكم.. ونشكركم جميعا على ما قدمتموه من متعة وسعادة لجموع المصريين، والعرب، والأفارقة، بل ومختلف دول العالم، ورغم كل التحديات، فقد كنتم نموذجًا مشرفًا لكرة القدم المصرية، وكنتم في مباراة الأمس ندًا صعبًا، لبطل العالم السابق، وبشهادة خبراء الكرة في دول العالم المختلفة استحققتم الاحترام والتقدير".

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر العميق لكل الدول، والمسئولين والشعوب الصديقة التي شجعت منتخبنا على مدار البطولة، في مشهد أسعد جموع المصريين، كما توجه بالشكر لكل الجماهير المصرية سواء بالداخل أو الخارج التي آزرت المنتخب في الملاعب ومقار الإقامة.

وأكد رئيس الوزراء أن فريقنا ومنتخبنا الوطني قدم ما يفوق توقعتنا، قائلًا: "أداء منتخبنا البطولي أظهر حجم الانتماء الكبير عند شبابنا وأطفالنا، وهذا أكثر ما أسعدني في البطولة".

وأضاف "الجماهير المصرية في انتظاركم، لنحتفل معًا، بهذا الإنجاز، وهذا الأداء، وهذا العطاء، ولنُعبر لكم عن تقديرنا لما بذلتموه من جهود وسط تحديات كثيرة في هذه البطولة الأكبر، والأكثر مشاهدة في العالم".