علي جمعة: النبي ﷺ أذن بكتابة السنة بعد استقرار نزول القرآن

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه أشرنا فيما سبق إلى وجوب الاحتجاج بالسُّنَّة والعمل بها؛ فالمستغني عنها مستغنٍ في الحقيقة عن بيان القرآن الكريم، وطاعة الرسول ﷺ طاعةٌ لله تعالى، ومعصيته معصيةٌ لله، والعصمة من الانحراف والضلال إنما تتحقق بالتمسك بالقرآن والسُّنَّة جميعًا.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نتناول في هذا المقال دلائل تدوين سُنَّة النبي المصطفى ﷺ في عهده.

والحقيقة الأولى في هذا الشأن أن السُّنَّة لم تُدوَّن في زمن الرسول ﷺ تدوينًا عامًّا جامعًا منظَّمًا، على النحو الذي دُوِّن به القرآن الكريم؛ فلم يُعيِّن لها كتبةً مخصوصين ككتبة الوحي الذين كانوا يكتبون القرآن، غير أنه ثبت أمره ﷺ وإذنه بالكتابة في وقائع وأحوال متعددة، لبعض الصحابة رضي الله عنهم.

وقد يظن بعض الناس أن ذلك يتعارض مع قول النبي ﷺ: «لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رواه مسلم.

وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وأحاديث الإذن بعدة أوجه؛ من أشهرها أن النهي كان في أول الأمر، حين كان القرآن يتنزَّل، خشية أن يختلط كلام النبي ﷺ بالقرآن الكريم، أو أن ينشغل الصحابة بشيء عن حفظه وضبطه. فلما استقر أمر القرآن، وتميَّز عن غيره، أذن النبي ﷺ في كتابة الحديث لمن أراد من المسلمين. وقيل: إن النهي كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، أما كتابته مستقلةً عنه فكانت مأذونًا فيها.

وقد تمثَّل الإذن النبوي بكتابة الحديث في مجموعة من الأدلة، نوجز بعضها فيما يأتي: لما فتح الله تعالى مكة للمسلمين، خطب النبي ﷺ، فقام رجل من أهل اليمن يُقال له أبو شاه، وقال: يا رسول الله، اكتبوا لي، فقال النبي ﷺ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».

وسُئل الإمام الأوزاعي عن معنى قوله: «اكتبوا لي»، فقال: أراد الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ. فدل ذلك دلالة صريحة على إذنه ﷺ بكتابة حديثه. رواه البخاري ومسلم.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال:

«كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُرِيدُ حِفْظَهُ، فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: أَتَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا؟ فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى فِيهِ، فَقَالَ: اكْتُبْ؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ».

رواه أبو داود وأحمد.

وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا من الأنصار كان يسمع حديث النبي ﷺ ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال له:

«اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ»، وأومأ بيده إلى الخط.

غير أن الإمام الترمذي قال عن هذا الحديث: «إسناده ليس بذلك القائم»؛ ولذلك لا يُعتمد عليه منفردًا، وإن كان معناه تؤيده الأحاديث الصحيحة الثابتة في الإذن بالكتابة.

وهناك أدلة أخرى كثيرة على إذنه ﷺ بكتابة الحديث. وقد تعددت آراء العلماء في بيان العلاقة بين أحاديث الإذن وحديث النهي المتقدم، ومن أقوى أوجه الجمع أن أحاديث الإذن جاءت متأخرة عن حديث النهي، فكان آخر الأمرين منه ﷺ الإذن بالكتابة.

وتلقَّف الصحابة الكرام هذا الإذن النبوي، فشرع كثيرٌ منهم في كتابة الحديث الشريف.