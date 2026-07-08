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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه بالتدريب المستمر للكوادر للتعامل اللحظي مع أي أزمة طارئة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

ترأس اليوم ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة،  بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء بالحديث عن الاحتفالية الكبرى التي شهدتها مصر، يوم السبت الماضي، الخاصة بافتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مؤكدا أن هذا الصرح الكبير مبعث فخر لنا جميعا كمصريين، ويعبر عن ملامح الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التسلح بقواعد العلوم والتكنولوجيا في بناء منظومة متكاملة للقيادة وإدارة العمليات المتنوعة، بما يعزز قدرتها على حماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الصرح الوطني لا يقتصر على كونه مركزًا متقدمًا للقيادة الاستراتيجية، بل يحتضن أيضًا الأكاديمية العسكرية المصرية، بما تمثله من نموذج رائد في إعداد وتأهيل الكوادر على مستوى الدولة، من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متطورة، تسهم في إعداد أجيال تمتلك العلم والانضباط والكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية، بما يخدم أهداف الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته في مختلف المجالات.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أتوجه بكل التحية والتقدير ل الرئيس على رؤيته في تحديث عناصر الدولة المصرية، فهذا الصرح العظيم نابع من هذه الرؤية التي تؤكد القدرة الوطنية الشاملة للدولة للمصرية على إدارة مختلف الأزمات التي تجابهها، عبر كيان واحد قادر على التعامل والتفاعل الحيوي المرن السريع مع تلك الأزمات.

    وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع التكليفات ـ التي وردت في كلمة الرئيس خلال الافتتاح ـ في صدارة أجندة عملها وستواصل العمل على تفعيلها خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات وأجهزة الدولة المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذه المجالات، وبما يؤدي لإثراء الحياة السياسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية، ومختلف قطاعات الدولة، لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس في مختلف مناطق الجمهورية.

كما أشار رئيس الوزراء لما شهده الرئيس أمس من استعراض إمكانات أجهزة الدولة في مُجابهة الأزمات والكوارث، وذلك ضمن فعاليات افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة.

 وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم أمس بتشريف الرئيس إدارة محاكاة لأزمة وكيفية التعامل معها في مهدها من خلال التنسيق الفعال بين الوزارات وأجهزة الدولة المعنية، مؤكدا أن "ما رأيناه على مدار اليومين في هذه الفعاليات بمثابة رسالة للعالم أجمع بأن مصر تتسلح بأحدث النظم العلمية لمواجهة مختلف التحديات"، موجها بالتدريب المستمر لجميع الكوادر التي ستتعامل مع الأزمات؛ بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتفاعل اللحظي مع أي أزمة طارئة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تقدم الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، أمس باستقالتها من منصبها؛ احتراما للقضاء المصري وحتى ترفع الحرج عن الحكومة، موجها لها الشكرعلى جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في خطواتها المستقبلية.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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