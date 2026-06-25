مجلس الوزراء يستعرض النقلة النوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية عبر سلسلة "CARRY ON"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على النقلة النوعية التي أحدثتها سلسلة "CARRY ON" في تطوير شكل وأداء المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.

وأوضح الفيديو أن إطلاق سلسلة "CARRY ON" يأتي تجسيدًا لرؤية الدولة نحو تحديث منظومة التجارة الداخلية، وإنشاء سلاسل تجارية حكومية عصرية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية والاستهلاكية بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب تحسين تجربة التسوق للمواطنين داخل المنافذ التموينية.

وخلال الفيديو، أكد مدير عام بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أن سلسلة "CARRY ON" تهدف إلى المساهمة في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة وجودة متميزة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف أن السلسلة تضم حاليًا أربعة فروع تشمل فرع كلية البنات، وفرع تسويق الأسماك بالأميرية، وفرع اللحوم بالسيدة زينب، بالإضافة إلى فرع مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أن جميع الفروع توفر تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.

وأكد أن هناك تنوع للمنتجات المتاحة بالسلسلة بين اللحوم والخضروات والفاكهة، إلى جانب مختلف السلع التموينية والأساسية، مثل الزيت والأرز والسكر وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وأشار إلى أن خطة التوسع في سلسلة "CARRY ON" تستهدف زيادة عدد الفروع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى نحو 40 ألف فرع، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى مختلف المحافظات والمناطق على مستوى الجمهورية.

كما رصد الفيديو آراء عدد من المواطنين الذين أشادوا بتوافر مختلف السلع التموينية والاستهلاكية والخضروات واللحوم داخل فروع "CARRY ON"، مؤكدين جودة المنتجات وانخفاض أسعارها مقارنة بنظيراتها في الأسواق.

وأعرب المواطنون عن إعجابهم بمستوى التطوير والتنظيم داخل الفروع، مشيرين إلى أنها تضاهي كبرى المتاجر الحديثة من حيث الشكل والخدمات المقدمة، ومشيدين بجهود الدولة في تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحويلها إلى سلسلة تجارية متطورة تلبي تطلعات المواطنين، مؤكدين وجود فارق كبير بين شكل وأداء المنافذ قبل التطوير وبعده.