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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين حماة الوطن بسوهاج: تطوير الطرق الداخلية حق أصيل للمواطن للحد من الحوادث

النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب
النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب
محمد الشعراوي

تقدم النائب مختار همام مرسي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من  رئيس مجلس الوزراء، و وزير النقل، و وزيرة التنمية المحلية، و محافظ سوهاج، تناول فيه حالة التدهور  التي آلت إليها حالة الطرق الرئيسية والداخلية التي تربط القرى والمراكز ببعضها البعض داخل المحافظة.

واضاف انه يأتي هذا في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص الدائم على نبض الشارع السوهاجي، ورصد الأزمات الحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية وتؤثر بشكل مباشر على أمنهم وسلامتهم.

وأكد النائب مختار همام، في تصريحات له أن أزمة تهالك البنية التحتية للطرق بسوهاج لم تعد مجرد مشكلة مرورية عابرة، بل تحولت إلى خطورة داهمة تمس سلامة المواطنين يومياً.

ولخص النائب مختار همام  أبرز المظاهر المتفاقمة للأزمة في النقاط التالية

وهي انتشار الحفر والتشققات وغياب الصيانة حيث تعاني القطاعات الأكبر من الشبكة الداخلية من سوء حالة الرصف وتراكم التلفيات دون وجود أعمال صيانة دورية أو معالجة جذرية للعيوب الفنية وكذلك ارتفاع معدلات الحوادث والأخطار الليلية مع غياب الإشارات المرورية والتخطيط السليم، إلى جانب العجز الشديد في الإضاءة والكشافات على الطرق الرابطة بين المراكز، إلى زيادة مطردة في الحوادث المأساوية، ولا سيما خلال فترات الليل.

ونوه مختار همام إلى وجود شبه شلل في الحركة الاقتصادية والزراعية بسبب سوء حالة الطرق في إعاقة حركة نقل المحاصيل الزراعية والبضائع، مما يكبد الفلاحين والمزارعين خسائر فادحة، ويؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية بالمحافظة.

وتطرق أيضا إلى تأخير الخدمات الطبية والإغاثية حيث تشهد طرق المحافظة تعطيلاً كبيراً لسيارات الإسعاف والإطفاء والخدمات الطارئة أثناء نقل الحالات الحرجة، مما يضاعف المخاطر على أرواح الأهالي.

وأشار وكيل لجنة الإسكان وأمين "حماة الوطن" بسوهاج إلى أنه على الرغم من الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية في تطوير شبكة الطرق القومية والمحاور الكبرى تحت قيادة القيادة السياسية، إلا أن الطرق الداخلية ومحاور القرى والمراكز في سوهاج ما زالت تعاني من الفجوة التنموية والإهمال التنفيذي من قبل الوحدات المحلية والجهات المختصة.

وشدد النائب مختار همام في طلب الإحاطة على ضرورة إلزام الحكومة بتقديم إجابات واضحة وتفسيرات حاسمة حول الآتي:
1. الأسباب الحقيقية لتدهور الطرق الداخلية بالمراكز والقرى رغم الإعلان المتكرر عن خطط للتطوير والرصف.
2. الخطة الاستراتيجية التنسيقية بين وزارتي النقل والتنمية المحلية لإعادة تأهيل وتمهيد الطرق الرابطة بين القرى.
3. بيان الاعتمادات المالية والميزانيات المخصصة لصيانة ورصف الطرق بمحافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة، وأسباب عدم استغلالها بالشكل الأمثل.
4. الجدول الزمني المحدَّد للبدء والتنفيذ في عمليات رفع كفاءة الطرق المتضررة.
5. الآليات المتبعة للحد من الحوادث ورفع مستويات الأمان (توفير الإنارة، العلامات الإرشادية، المصدات الخرسانية).
6. تحديد دور ومسؤولية الوحدات المحلية في الرقابة والمتابعة الميدانية والإشراف الفني على مقاولي التنفيذ لضمان جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد  النائب د. مختار همام على أنه لن يتوانى عن استخدام كافة أدواته الرقابية والبرلمانية لتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي سوهاج، متعهداً بمتابعة هذا الملف بجدية داخل أروقة اللجان المختصة بمجلس النواب حتى يتم وضع حلول جذرية تنهي المعاناة الاقتصادية والإنسانية للمواطنين، وبما يتطابق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

طلب إحاطة عاجل رئيس مجلس الوزراء وزير النقل وزيرة التنمية المحلية الطرق الرئيسية والداخلية

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