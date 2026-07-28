طلب إحاطة في البرلمان بسبب إزالة سلم المشاة من منطقة منطى بشبرا الخيمة

تقدم حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير التنمية المحلية، ووزير النقل، بشأن إزالة سلم المشاة بمنطقة منطى لحي غرب شبرا الخيمة على الطريق الدائري، دون توفير وسيلة عبور آمنة للمواطنين، الأمر الذي تسبب في وقوع حوادث متكررة كان آخرها وفاة أحد المواطنين أثناء محاولته عبور الطريق صباح اليوم.

تحرك بسبب سلم مشاة شبرا

وأكد توفيق، أن أعمال التطوير التي يشهدها الطريق الدائري لا ينبغي أن تتم على حساب أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن سلم المشاة كان يمثل الوسيلة الوحيدة والآمنة لعبور آلاف المواطنين يوميًا، وأن إزالته دون إنشاء بديل مناسب دفعت الأهالي إلى المخاطرة بعبور طريق سريع يشهد كثافات مرورية وسرعات عالية، بما يهدد حياة الطلاب والعمال والسيدات وكبار السن بصورة يومية.

وطالب حازم توفيق، الحكومة بالكشف عن أسباب إزالة السلم قبل تنفيذ وسيلة عبور بديلة، وتحديد الجهة التي أصدرت القرار، والإجراءات التي اتخذتها لتأمين حركة المشاة خلال فترة التطوير، فضلًا عن بيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات مرورية وهندسية لتقييم تأثير إزالة السلم على سلامة المواطنين قبل تنفيذ القرار.

إعلان خطة عاجلة

ودعا عضو مجلس النواب إلى إعلان خطة عاجلة بجدول زمني واضح لإنشاء وسيلة عبور آمنة ودائمة بمنطقة منطى، مع اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين لحين الانتهاء من التنفيذ، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة ومناقشته على وجه السرعة، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب الواقعة، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها، بما يضمن عدم تكرار سقوط المزيد من الضحايا.