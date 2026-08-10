صفقة غير مسبوقة بين إسرائيل ولبنان.. تل أبيب تطلب نقل رفات يهود من بيروت مقابل الإفراج عن أسرى

كشفت تقارير إعلامية لبنانية عن طرح إسرائيلي مثير للجدل خلال المفاوضات الجارية مع لبنان للتوصل إلى اتفاق دائم، يتضمن نقل رفات يهود مدفونين في مقابر داخل الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن الجانب الإسرائيلي أثار خلال المفاوضات قضية وجود مقابر يهودية في بيروت وصيدا، تضم رفات أشخاص يُعتقد أن لهم أقارب يعيشون حالياً في إسرائيل.

ووفقاً للتقرير، جرى طرح نقل الرفات في إطار صفقة لتبادل أسرى مدنيين، بحيث تشمل الصفقة نقل رفات اليهود من الأراضي اللبنانية والإفراج عن عدد من اللبنانيين المحتجزين في إسرائيل، مع استثناء عناصر حزب الله من أي عملية إفراج.

وأشارت تقارير إعلامية، نقلاً عن «تايمز أوف إسرائيل»، إلى أن المقترح الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع بحث ملف الأسرى اللبنانيين الذين اعتُقلوا خلال الحرب الأخيرة في لبنان، في وقت يطالب فيه الجانب اللبناني بالإفراج عنهم.

وكانت تقارير عربية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن المحادثات التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما تناولت مساراً قانونياً خاصاً بالأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، بشكل منفصل عن ملف عناصر حزب الله المحتجزين.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار المفاوضات بين بيروت وتل أبيب، وسط مساعٍ للتوصل إلى ترتيبات تضمن تهدئة مستدامة ومعالجة الملفات العالقة بين الجانبين، وفي مقدمتها قضية الأسرى والوجود العسكري والحدود.