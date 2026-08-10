لبنان يتجه لحماية عمال المنصات الرقمية باتفاقية دولية جديدة

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لبنان، إن توجه لبنان للانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات يأتي في ظل الانتشار المتزايد للعمل عبر التطبيقات، خصوصًا في مجالات التوصيل والنقل والعمل الحر، باعتباره خيارًا فرضته صعوبة ظروف العمل التقليدية والأزمات الاقتصادية.

وأوضح سنجاب، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين عبر المنصات، من خلال توفير ظروف عمل لائقة، وتنظيم ساعات العمل، وتعزيز الحماية للعاملين في هذا القطاع، في ظل تحديات ومخاطر مرتبطة بطبيعة هذا النوع من العمل.

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاقية يتطلب تعديلات على قانون العمل اللبناني، الذي لا يتضمن حاليًا تعريفات واضحة للعمل عبر المنصات أو العمل عن بُعد، ولا يحدد آليات التعامل بين العامل والمنصة والأطراف المرتبطة بها، بما يضمن توافق التشريع مع معايير منظمة العمل الدولية.