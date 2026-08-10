السلطات اليونانية تصدر أوامر إخلاء وتنشر 172 رجل إطفاء و4 مروحيات للسيطرة على حرائق الغابات في "كوفاراس"

أصدرت السلطات في اليونان، أوامر إخلاء لسكان مدينة أجيوس ستيفانوس والمناطق المحيطة بها قرب منطقة كوفاراس شرق إقليم أتيكا اليوناني والتي تتعرض لحرائق غابات هائلة .

وذكرت صحيفة /كاثمريني/ اليونانية، أنه تم نشر 172 رجل إطفاء، من بينهم أربعة فرق متخصصة مدربة على العمل سيرا على الأقدام في تضاريس وعرة، بالإضافة إلى 41 مركبة ومتطوعين، كما نُشرت أربع مروحيات وطائرتين مخصصتين لمكافحة الحرائق، خُصصت إحداهما لتنسيق العمليات الجوية، وذلك في إطار جهود مكافحة حرائق الغابات في نطقة كوفاراس ذات الغطاء النباتي المنخفض .

وأعلنت إدارة الإطفاء أن عمليات مكافحة الحريق تخضع لمراقبة مستمرة من المركز الوطني اليوناني لتنسيق العمليات وإدارة الأزمات (ESKEDIK)، باستخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية وبصرية.



