الزمالك يفسخ التعاقد مع الظهير الأيمن الشاب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فسخ التعاقد مع أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق بالتراضي رغم قيده في قائمة الفريق واستمرار عقده

وغاب أحمد محمود الظهير الأيمن لفريق الزمالك عن معسكر الأبيض في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما أثار تساؤولات قبل ان يتم الكشف عن فسخ التعاقد بالتراضي

وكان الزمالك قد أعار أحمد محمود للاتحاد السكندري في الموسم الماضي قبل أن تنتهى مدتها ويعود اللاعب من جديد لصفوف الأبيض.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليومية ضمن المعسكر التدريبي المقام حالياً، تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2026.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي على تحقيق أقصى استفادة من المعسكر، من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، إلى جانب تنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك خلال هذه الفترة إلى تجهيز جميع اللاعبين فنياً وبدنياً، والوقوف على المستوى الفني للعناصر الشابة والصفقات الجديدة، من أجل الوصول لأعلى جاهزية قبل بداية الموسم.