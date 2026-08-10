مريض نفسي.. القبض على عاطل تحرش بطفل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بتقبيل طفل حال تقابلهما بأحد الشوارع بالقليوبية .

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) وتبين أنه مضطرب نفسياً ، وبإستدعاء والد الطفل الظاهر بمقطع الفيديو - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية ، حضر رفقة نجله وبسؤاله أفاد بأن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة العبور ثالث بالقليوبية خلال شهر مايو الماضى وإتهم الظاهر بمقطع الفيديو "شقيق طليقته" بالتحرش بنجله جنسياً .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

