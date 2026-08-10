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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية

غلقى مخازن فرز
غلقى مخازن فرز
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة استمرار الحملات الميدانية للتصدي لكافة الأنشطة المخالفة التي تؤثر على البيئة والصحة العامة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في استعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة.


وفي هذا الإطار، نفذ حي الطالبية حملة مكثفة استهدفت مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام، أسفرت عن إخلاء وغلق عدد من المخازن المخالفة إلى جانب إزالة عدد من المخازن المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات يومية للتعامل مع الأنشطة المخالفة وغير المرخصة، خاصة مخازن الفرز والخردة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة وتشويه المظهر الحضاري، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تسمح بعودة تلك الأنشطة مرة أخرى، وستتعامل معها بكل حسم وفقًا للقانون.

ومن جانبه أوضح حامد سلامة رئيس حي الطالبية، أن الحملة تأتي في إطار توجيهات محافظ الجيزة بتكثيف الحملات الميدانية ومواجهة كافة صور الإشغالات والأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى استمرار المرور الدوري على الشوارع والمناطق التابعة للحي لرصد أي مخالفات والتعامل معها على الفور.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مخازن فرز

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