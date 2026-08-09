قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم حوثي دام على المخا.. 7 قتـ.لى وإصابة 30 والدفاعات اليمنية تسقط 11 مسيرة
تفاصيل جديدة في جريمة التجمع الخامس.. أعمار الضحايا وشهادة الجيران تكشف مفاجآت
زلزال جديد يتصدر السوشيال ميديا.. والبحوث الفلكية تنفي حدوثه
كم عدد ركعات سنة صلاة الظهر القبلية؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أحمد موسى يكشف تفاصيل قرارات حاسمة بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10 أغسطس
موسكو تهاجم واشنطن: تصريحات أمريكا بشأن السلام في أوكرانيا تتناقض مع أفعالها
ملامح بريئة ونهاية مأساوية.. أول صور لضحايا جريمة التجمع الخامس
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026
دعاء إزالة الهم والغم والحزن الشديد بعد صلاة الفجر من السنة النبوية.. ردده الآن
ماذا ستفعل واشنطن| أحمد موسى يفتح النار على نتنياهو: هل يهدم مشروع ترامب للسلام؟
ريفيان R1S بمحركات كهربائية وتقنيات الدفع الكلي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال جولة مسائية مفاجئة.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتابع العمل بمستشفى أوسيم المركزي

الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة
أحمد زهران

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولة مسائية مفاجئة داخل مستشفى أوسيم المركزي، للوقوف على انتظام العمل خلال الفترة المسائية، ومتابعة مدى جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات والتعامل معها على مدار الساعة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة: الدكتور مينا جزار – وكيل المديرية للطب العلاجي، الدكتور محمد أبو المجد – مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مينا رحيم – مدير المكتب الفني.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها:

-الاستقبال والطوارئ: حيث تمت متابعة انتظام العمل، وجاهزية الفريق الطبي والتمريضي للتعامل مع الحالات الطارئة، ومدى توافر الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية.

-قسم الحضانات
مع متابعة انتظام العمل ومستوى الرعاية المقدمة للأطفال، والوقوف على جاهزية القسم واحتياجاته التشغيلية.

-الرعاية المركزة
ومتابعة سير العمل داخل القسم ومدى جاهزيته للتعامل مع الحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات اللازمة لاستمرار الخدمة بكفاءة.

كما شملت الجولة متابعة توافر المستلزمات الطبية ومدى كفايتها، والتأكد من عدم وجود أي نقص قد يؤثر على انتظام تقديم الخدمة أو التعامل مع الحالات.

وخلال الجولة، تم الوقوف على مستوى الأداء الفعلي داخل الأقسام، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع أي احتياجات أو ملاحظات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

محافظ الجيزة وزير الصحة وزارة الصحة مديرية الصحة بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

السيارة

كارثة تهز التجمع الخامس.. العثور على جثث أم وأولادها داخل سيارة والأب في الشقة

المجني عليهما

الجثمان الرابع.. العثور على جثة الأب بعد إنهاء حياة زوجته وابنتيه بالتجمع

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

الزوج والزوجة

جريمة بشعة في التجمع الخامس..تفاصيل العثور على جثامين أسرة كاملة داخل سيارة مغطاة

تنسيق الجامعات 2026

رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026

ترشيحاتنا

فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

أنا مخطوف.. فيديو صادم لشاب يستغيث من داخل ثلاجة سيارة

فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

«غور في داهية».. فيديو متداول لزوج يفاجئ زوجته داخل سيارة مع رجل غريب

بهية

بهية تحسم الجدل بشأن علاج الأجنبيات: التبرعات مخصصة للمصريات غير القادرات

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد