خلال جولة مسائية مفاجئة.. وكيل وزارة الصحة بالجيزة يتابع العمل بمستشفى أوسيم المركزي

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، جولة مسائية مفاجئة داخل مستشفى أوسيم المركزي، للوقوف على انتظام العمل خلال الفترة المسائية، ومتابعة مدى جاهزية الأقسام الحيوية لاستقبال الحالات والتعامل معها على مدار الساعة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة: الدكتور مينا جزار – وكيل المديرية للطب العلاجي، الدكتور محمد أبو المجد – مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور مينا رحيم – مدير المكتب الفني.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى، من بينها:

-الاستقبال والطوارئ: حيث تمت متابعة انتظام العمل، وجاهزية الفريق الطبي والتمريضي للتعامل مع الحالات الطارئة، ومدى توافر الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة خلال الفترة المسائية.

-قسم الحضانات

مع متابعة انتظام العمل ومستوى الرعاية المقدمة للأطفال، والوقوف على جاهزية القسم واحتياجاته التشغيلية.

-الرعاية المركزة

ومتابعة سير العمل داخل القسم ومدى جاهزيته للتعامل مع الحالات الحرجة، بالإضافة إلى الوقوف على الاحتياجات اللازمة لاستمرار الخدمة بكفاءة.

كما شملت الجولة متابعة توافر المستلزمات الطبية ومدى كفايتها، والتأكد من عدم وجود أي نقص قد يؤثر على انتظام تقديم الخدمة أو التعامل مع الحالات.

وخلال الجولة، تم الوقوف على مستوى الأداء الفعلي داخل الأقسام، ومتابعة سير العمل على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع أي احتياجات أو ملاحظات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.