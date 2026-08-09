هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ترفع 400 طن مخلفات وتفتح الطريق أمام حركة السيارات بالهرم

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، حملة مكبرة لرفع التراكمات ومخلفات البناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 400 طن من "الرتش" بجوار السلم الدائري لحي الهرم، وإعادة فتح الطريق بالكامل أمام حركة السيارات والمواطنين.

حيث قامت الهيئة بالدفع بعدد من اللوادر والمعدات الثقيلة، إلى جانب 10 سيارات نقل كبيرة، لتنفيذ أعمال الكشط والرفع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية، بما يضمن سيولة حركة المرور واستعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

وذلك تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، ومحمد إبراهيم، مدير نظافة حي الهرم.

وتأتي هذه الجهود في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها محافظة الجيزة لرفع كفاءة منظومة النظافة، والتصدي لظاهرة إلقاء مخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لها، مع الاستمرار في المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي بؤر لتجمع المخلفات بكافة الأحياء والمراكز.