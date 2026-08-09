تطوير الميادين الخضراء.. نظافة الجيزة تنفذ أعمال صيانة وقص الأشجار بالعجوزة والدقي

تواصل الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، تنفيذ خطتها الشاملة لرفع كفاءة المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بالميادين العامة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة العامة للحدائق بالهيئة أعمال الصيانة وقص وتهذيب الأشجار بميدان بن خلدون بنطاق حي العجوزة، تحت إشراف ومتابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق، والمهندس إبراهيم حسني، مدير حدائق العجوزة.

كما امتدت الأعمال الميدانية لتشمل ميدان الوليد بنطاق حي الدقي، حيث تم التنسيق ورفع كفاءة الأشجار وتهذيبها، بحضور المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق، والمهندس محمد صبري، مدير حدائق الدقي، في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على البيئة ورعايتها بنطاق الأحياء.