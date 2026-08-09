محافظ الجيزة يجتمع برئيس حي العمرانية لمتابعة مستوى الخدمات وتحسين الأداء الميداني

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا مع اللواء أحمد جلال، رئيس حي العمرانية، لمتابعة سير العمل بالحي، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة ملفات العمل ذات الأولوية، وفي مقدمتها أعمال النظافة، ورفع الإشغالات، والتصدي لمخالفات البناء، ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ الجيزة خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الميدانية والتواجد المستمر بالشارع، بما يحقق الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، ويضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية لكافة الملفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وتابع المحافظ جهود حي العمرانية في تحسين مستوى النظافة بالشوارع، وإزالة الإشغالات، ومنع تعديات المحال العامة على الطريق العام، إلى جانب متابعة انتظام العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة، والعمل على تيسير الإجراءات للمواطنين وفقًا للقانون.

كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية، وسرعة رصد أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف والتعامل الفوري معها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على هيبة الدولة ومنع أي مخالفات جديدة.

ووجّه المحافظ برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والمحاور الحيوية بنطاق الحي، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لإزالة أي معوقات مرورية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما تابع المحافظ منظومة النظافة من خلال مراجعة معدلات تشغيل معدات النظافة والتأكد من جاهزيتها الفنية وعدم وجود أي معوقات تؤثر على كفاءة العمل، مع الالتزام بخطط توزيع المعدات والسائقين وفقًا لاحتياجات كل قطاع، بما يضمن رفع المخلفات أولًا بأول والارتقاء بمستوى النظافة بالشوارع.