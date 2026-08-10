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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض نسبة الشباب في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق

انخفاض نسبة الشباب في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق
انخفاض نسبة الشباب في ألمانيا إلى مستوى غير مسبوق
فرناس حفظي

أظهرت إحصاءات المكتب الاتحادي للإحصاء، أن فئة الشباب لا تزال تشكل نسبة ضئيلة تاريخيا من سكان ألمانيا.

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد سكان ألمانيا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما حوالي 8.3 مليون نسمة في نهاية عام 2025، أي ما يعادل 10% من إجمالي السكان.

وقد ظلت هذه النسبة عند أدنى مستوى لها منذ بداية العقد الحالي، وفقا لشبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

كما بقيت ألمانيا أقل بقليل من متوسط الاتحاد الأوروبي، حيث شكل الشباب 10% من السكان، مقارنة بمتوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 10.7%.

وكانت نسبة الشباب في ألمانيا في أعلى مستوياتها خلال النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، عندما كان جيل طفرة المواليد لا يزال ضمن هذه الفئة العمرية.

وفي عام 1983، كان حوالي واحد من كل ستة أشخاص في ألمانيا، أو ما يعادل 16.7%، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

المكتب الاتحادي للإحصاء فئة الشباب سكان ألماني ألمانيا الاتحاد الأوروبي

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