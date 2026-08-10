قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ سيدة من تحت الأنقاض.. أول صور من موقع عقار حدائق القبة المنهار جزئيا
سماع دوي انفجارين في المخا اليمنية.. والحوثيون يستهدفون مأرب بالصواريخ الباليستية
عايز خصم ورينا رقصة.. محطة وقود أمريكية تثير الجدل بعرض غير تقليدي لعملائها
فضل النوم على وضوء.. سنة نبوية يغفل عنها كثيرون وثوابها عظيم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-8-2026
المرافعة في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بـ 6 أكتوبر.. السبت
رسوم السحب من ماكينات ATM والحد الأقصى اليومي
لحظات رعب تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي انهيار عقار حدائق القبة
الضحايا تحت الأنقاض.. مصرع سيدة وطفلة وإصابة 5 إثر انهيار عقار بحدائق القبة
دخان كثيف بالمكان.. السيطرة على حريق داخل مخزن ببيانكي البيطاش غرب الإسكندرية
كامل أبو علي: الأهلي «الكبير بتاعنا».. بلاش تعصب والمنافسة داخل الملعب فقط
سوريا.. خارجون عن القانون يعتدون على مبنى إدارة منطقة عين العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وائل زعير: مصر وجهة جاذبة للاستثمار السياحي.. و30 مليون سائح مستهدف بحلول 2030

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد وائل زعير، الخبير السياحي، أن مصر أصبحت من الوجهات الجاذبة للاستثمار السياحي عالميًا، في ظل ما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب الإجراءات الحكومية التي تستهدف تسهيل التعامل مع المستثمرين وتسريع إنهاء الإجراءات.

وقال زعير، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساهمت في زيادة إقبال المستثمرين من مختلف دول العالم على السوق المصرية، مشيرًا إلى العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي بما يتناسب مع مستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بزيادة أعداد الغرف الفندقية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 250 ألف غرفة، ومن المنتظر إضافة نحو 30 ألف غرفة جديدة بنهاية عام 2026.

وأشار إلى أن الوصول إلى 30 مليون سائح يتطلب رفع الطاقة الفندقية إلى نحو 450 ألف غرفة، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات سياحية جديدة وافتتاح منشآت فندقية في الساحل الشمالي ومختلف المحافظات.

فرص استثمارية بالساحل الشمالي

ولفت الخبير السياحي إلى أن مصر تمتلك شواطئ تمتد لنحو 3000 كيلومتر، بينما لا يزال جزء محدود منها مستغلًا سياحيًا، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتوسع في الاستثمارات الساحلية وإنشاء المزيد من الفنادق والمنتجعات.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تستهدف رفع جودة المنتج السياحي المصري وجذب السائحين ذوي الإنفاق المرتفع، مشيرًا إلى أن سياحة اليخوت تحظى باهتمام متزايد لما توفره من عوائد اقتصادية.

وأكد زعير أن تطوير القطاع السياحي يعتمد على تعاون مختلف أجهزة الدولة، موضحًا أن تطوير شبكة الطرق وزيادة الطاقة الفندقية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم حركة السياحة.

استهداف السائح مرتفع الإنفاق

وأشار إلى أن الدولة تركز خلال السنوات الأخيرة على استقطاب السائح مرتفع الإنفاق من أوروبا وأمريكا وبريطانيا وشرق آسيا، إلى جانب الأسواق العربية والخليجية.

وأكد أن هذا التوجه يتطلب توفير عناصر جذب متكاملة، من بينها سياحة اليخوت وملاعب الجولف والفنادق الفاخرة، مشددًا على أن تنوع المقومات السياحية المصرية، بين الشاطئية والعلاجية والبيئية والترفيهية والمؤتمرات والفعاليات، يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من السائحين.

زيادة إقبال المستثمرين مصر تستهدف السائحين زيادة أعداد الغرف الفندقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرحلة الأولى

شوف جالك كلية إيه؟.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026 عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2026

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

جثة

التحريات تكشف كواليس مثيرة في جريمة التجمع: المجني عليها حامل في الشهر الأخير

زلزال

هل هناك زلزال اليوم في مصر؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

خطأ في البيانات|قصة حصول طالب بني سويف على 28 درجة زيادة بتظلمات الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2026

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

قطع المياه

قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة وضعفها بمنطقتين صباح الأربعاء

جيلان علاء

بيني وبين الأسرة كام شارع.. جيلان علاء تعلق على جريمة التجمع

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. نواب البرلمان: الإصلاح الضريبي يجب أن يترجم إلى إنتاج وفرص عمل

مجلس النواب

برلمانية: لا وعود غير ملزمة في القطاع العقاري.. والرقابة الميدانية تعزز ثقة المواطنين

الاستثمار

محمد سمير لـ"صدى البلد": الصكوك الضريبية توجه مبتكر لخفض الدين ودعم الاستثمار

بالصور

فورد تستعد لإطلاق كوجا الجديدة في 2029.. تصميم مستوحى من سيارات الرالي

فورد كوجا
فورد كوجا
فورد كوجا

تعرف على أرخص 5 سيارات كهربائية مستوردة بمصر

سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة
سيارات كهربائية مستوردة

الصداع في نهاية اليوم.. هل الهاتف أم الجفاف أم قلة الأكل؟

أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم
أسباب الصداع في نهاية اليوم

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟.. متى تصبح علامة تستحق الفحص؟

لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟
لماذا تزداد ضربات القلب بعد تناول الطعام؟ ومتى تصبح علامة تستحق الفحص؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد