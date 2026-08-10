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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشمال القطري يعلن التعاقد مع محمد علي بن رمضان قادماً من الأهلي

بن رمضان
بن رمضان
علا محمد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أعلان نادي الشمال القطري تعاقده مع محمد علي بن رمضان لاعب النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور  حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلاً: "نادي الشمال القطري يعلن عن تعاقده مع محمد علي بن رمضان قادماً من الأهلي المصري".

ووفقًا لبيان النادي فإن محمد علي بن رمضان يمتلك إمكانات فنية عالية تؤهله لتقديم إضافة حقيقية لفريق الكرة، إلى جانب الخبرات التي يمتلكها بعد تجاربه السابقة مع النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي، فضلاً عن كونه لاعباً في صفوف المنتخب التونسي.

بن رمضان يجتاز الكشف الطبي 

وقد اجتاز بن رمضان الفحوصات الطبية بنجاح، ومن المنتظر أن ينضم فوراً إلى تدريبات الفريق استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد (2026/2027)، الذي سيبدأ في 20 أغسطس الحالي بالجولة الأولى من دوري نجوم بنك الدوحة.

ويخوض الشمال أولى مبارياته في الدوري يوم 21 أغسطس الحالي بمواجهة النادي العربي ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة.

وتمنى نادي الشمال كل التوفيق للاعب الجديد محمد علي بن رمضان في مشواره المقبل مع النادي، وأن يحقق مع زملائه نجوم الشمال الإضافة المرجوة.

الإعلامي خالد الغندور خالد الغندور نادي الشمال القطري محمد علي بن رمضان بن رمضان لاعب النادي الأهلي المصري

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